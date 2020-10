Fauci: Imuniteti i tufës është marrëzi totale

Shtëpia e Bardhë përdor konceptin për të inkurajuar rihapjen e shkollave dhe kompanive.

Fauci vuri në dukje se mbështetja e idesë që infeksioni do të ndalojë së përhapuri kur shumica e popullsisë mbingarkohet është “marrëzi totale”.

Ai shpjegoi se kushdo me përvojë në epidemiologji dhe sëmundje infektive do të thotë se është e rrezikshme dhe se shumë kategori më të prekshme të popullsisë do të infektohen, gjë që do të çojë në një rritje të numrit të shtrimeve në spital dhe vdekjeve.

“Kjo është arsyeja pse unë mendoj se duhet të përballemi me faktet dhe të themi se është e pakuptimtë,” tha Fauci në një intervistë për ABC News.

Shtetet e Bashkuara janë vendi me numrin më të lartë të raportuar të rasteve të koronavirusit dhe vdekjeve në botë. Deri më tani, 7.9 milionë njerëz janë infektuar në vend dhe 217.000 kanë vdekur.