‘’Fatura e energjisë elektrike mka ardh sa një këst i kredisë’’ – Liderët e opozitës i tregojnë gazetarit për shumën e faturës së energjisë Sot gjatë ditës në seancën e Kuvendit të Kosovës është diskutuar lidhur me faturat e larta të energjisë elektrike. Lidhur me këtë gazetari i lajmi.net Zgjimi Sefa ka pyetur edhe liderët e opozitës, Memli Krasniqi e Lumir Abdixhiku lidhur me shumën e fundit të faturës së energjisë elektrike. Kryetari i PDK-së ka thënë se fatura…