Faton Peci thotë se s’është mendjemadh: Kam shku me çizme të verdha në kombajë, traktor, shtalla me dele, dhi e lopë

Kandidati për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci, thotë se “nuk është as mendjemadh, as arrogant”. Duke tentuar të shfajësohet për paraqitjet e tij, Peci tha se madje ai shkoi edhe shtallave tek fermerët. “Në baza ditore prodhohen 30-50 shkrime, pastime ku flitet për mendjemadhësinë dhe arrogancën time. N’të kofsha unë mendjemadh që kam shku për…

29/10/2025 15:06

Kandidati për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci, thotë se “nuk është as mendjemadh, as arrogant”.

Duke tentuar të shfajësohet për paraqitjet e tij, Peci tha se madje ai shkoi edhe shtallave tek fermerët.

“Në baza ditore prodhohen 30-50 shkrime, pastime ku flitet për mendjemadhësinë dhe arrogancën time. N’të kofsha unë mendjemadh që kam shku për më shumë se 4 vjet, duke vizitu secilin fermer në çdo dep të Kosovës, duke i mathë çizmet e verdha, duke u futë herë në serra, herë në kombaj, herë në traktor, herë në shtalla të fermerëve me dele, dhi e lopë, duke ia shtri dorën secilit fermer duke ia dëgju cdo hall që e ka”, tha Peci  për televizionin1.

