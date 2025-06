Faton Peci pagoi hotel me para të shtetit shtatëfish më shumë se që lejohet me udhëzim për udhëtime zyrtare Në një udhëtim zyrtar në vitin e parë të marrjes së mandatit, ministri tash në detyrë i Bujqësisë, Faton Peci, së bashku me Bekim Hoxhën, drejtor i AUV’t – dyshe kjo e intervistuar nga Prokuroria Speciale për dyshimet rreth skandalit me fabrikën për mbetje shtazore – kishin qëndruar në Slloveni për një udhëtim zyrtar. Siç…