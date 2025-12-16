Faton Peci njofton për vendimin e parë si Kryetar
Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci ka marrë vendimin e tij të parë.
Peci njoftoi se vendimi i parë si Kryetar është themelimi i komisionit për Identifikimin e Nevojave për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.
“Ky komision do identifikojë me saktësi nevojat e nxënësve, me fokus ata me vështirësi në të nxënë dhe me nevoja të veçanta”,deklaroi Peci.
Ai tha se pasqyra më e mirë e një shoqërie është se si iu qaset këtyre kategorive./Lajmi.net/