Faton Peci njofton për vendimin e parë si Kryetar

Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci ka marrë vendimin e tij të parë. Peci njoftoi se vendimi i parë si Kryetar është themelimi i komisionit për Identifikimin e Nevojave për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. “Ky komision do identifikojë me saktësi nevojat e nxënësve, me fokus ata me vështirësi në të nxënë dhe…

16/12/2025 09:38

Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Faton Peci ka marrë vendimin e tij të parë.

Peci njoftoi se vendimi i parë si Kryetar është themelimi i komisionit për Identifikimin e Nevojave për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.

“Ky komision do identifikojë me saktësi nevojat e nxënësve, me fokus ata me vështirësi në të nxënë dhe me nevoja të veçanta”,deklaroi Peci.

Ai tha se pasqyra më e mirë e një shoqërie është se si iu qaset këtyre kategorive./Lajmi.net/

