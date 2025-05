Faton Peci i kundërpërgjigjet akuzave të Lirim Mehmetaj: Vazhdo ti me tënden, unë me temën Gazetari Lirim Mehmetaj ka çuar në Prokurori, siç thotë ai, ‘raste korruptive’ të ministrit në detyrë të Bujqësisë, Faton Pecit. Përmes një video në Facebook, Mehmetaj thotë se një kontratë e arritur nga ministri i Bujqësisë, Faton Peci, me një kompani private të sapoformuar, përmban shkelje ligjore dhe potencialisht dëmi financiar i buxhetit të shteti…