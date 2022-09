Fatmir Spahiu ironizon me grevën në arsim: Java tretë e grevës, fëmijët mësuan zholin Punonjësit e arsimit, ashtu si edhe shërbyesit civilë, janë në grevë, me kërkesën për rritje pagash, përkatësisht për 100 euro shtesë tash e tre javë. Lidhur me këtë grevë vazhdon të ketë reagime te shumta nga personalitete të ndryshme publike e qytetarë, shkruan lajmi.net. Në mesin e figurave publike që po reagojnë është edhe aktori…