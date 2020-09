Fatmir Spahiu fton Grenellin për kafe e birra bashkë me aktorë e producentë të tjerë kosovarë

Emisari Special i Presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell sot vjen në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Aktori i njohur shqiptar, Fatmir Spahiu, ka vendosur që nëpërmjet një postimi në Twitter ta ftoj për kafe e birra së bashku me disa aktorë të tjerë e producentë kosovarë.

“Sapo dëgjova nga mediat që ju sot do të jeni këtu në Prishtinë. Ju jeni shumë të mirëpritur për kafe, pije të nxehta, e birra, me një grup aktorësh e producentësh kosovarë. Ju uroj një ditë të këndshme në Kosovën tonë të bukur”, ka shkruar ai në Twitter./Lajmi.net/

Mr @RichardGrenell , I just heard from local media that you will be today here in Pristina. You are very welcomed for coffee ☕️ or beer 🍺 with an group of actor’s, producers and Kosovo filmmakers. Wish you a pleasant day in our beautiful Kosovo.

— Fatmir Spahiu (@FatmirSpahiu) September 21, 2020