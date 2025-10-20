Fatmir Sheholli lirohet nga spitali, kthehet në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan
Fatmir Sheholli, i cili u arrestua nën dyshimin për spiunazh, është kthyer nga spitali në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan.
Kjo u konfirmua për Klankosova nga zëdhënësi i Shërbimit Korrektues të Kosovës Florent Gashi.
“Pas disa ekzaminimeve dhe trajtimeve në spitalin e Gjilanit, ai është kthyer në Qendren e Paraburgimit”, deklaroi Gashi
Sheholli, më 11 tetor kishte kërkuar ndihmë mjekësore dhe ishte hospitalizuar në spitalin e Gjilanit.
Ndaj tij, është caktuar masa e paraburgimit prej një muaj nga Gjykata Themelore e Prishtinës.