Fatmir Limaj voton: Sot qytetarët do t’i japin drejtim Kosovën kah do ta çojnë Kryetari i NISMA Socialdemokrate, Fatmir Limaj ka votuar në shkollën fillore “Faik Konica”, në Prishtinë. Limaj tha se sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë në Kosovë. “Sot një ditë e rëndësishme për demokracinë në Kosovë. Jemi krenar që kemi demokraci funksionale. Sot qytetarët do t’i japin drejtim Kosovën kah do ta çojnë”, tha…