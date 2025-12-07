Fatmir Limaj premton se nëse e kalojnë pragun do t’i bashkohen grupit parlamentar të PDK-së
Kryetari i Nisma-s, Fatmir Limajka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media.
Ai në këtë konferencë ka thënë se sot të gjithë e kanë pritur lajmin për bashkimin e Nismas me PDK-në, por ka thënë se pavarësisht përpjekjes së tyre, ajo nuk ka ndodhur.
“Unë jam menduar që deri në këtë sekond që sonte të japim një lajm të madh që do të kishte impakt të ndryshimit e bashkimit, fatkeqësisht ai bashkim që e keni pritur. Ne jemi munduar pa kushte ta plotësojmë dëshirën tuaj, t’i japim një mundësi ndryshe Kosovës pa asnjë kusht. Kemi dashur që në këtë garë të shkojmë bashkë, por fatkeqësisht ky bashkim nuk ka ndodh. Shkaku dihet, por ky është vetëm një fazë. rruga për bashkim është e vështirë por ne do të vazhdojmë. të gjithë juve që iu kam dhënë fjalën se do të punoj fuqishëm për atë bashkëpunim, ne nuk do të ndalemi dhe ai bashkim do të vjen. Individi nuk e ndal bashkimin, ka mundur të vije por do të vjen. Meqë bashkimi në Prishtinë nuk ndodhi, ne do të kthehemi nga baza dhe unë me bashkëpunëtorë që përnjëmend e duan bashkimin ne nuk do të ndalemi dhe i ftoj të bashkohen nga baza e deri lartë. E di që gëzojmë shumë njerëz drejt atij angazhimi tonë të përbashkët. Ne burra e gra dhe gjitë ata që e duan këtë bashkim në shërbim të Kosoës, të kthehemi në bazë. Bashkimin që e do populli sun e ndal askush, dhe unë do të vazhdoj të jem krah tyre deri në fund, drejt një bashkimi që i sjell fitore Kosovës”, ka thënë Limaj.
Ai ka thënë se iu ka dhënë fjalën miqve të tij se ndonëse bashkimi nuk ka ndodhur në këtë fazë, do të ndodh pasi të hyjnë në parlament.
“Iu jap fjalën, me kalimin e Nismës, deputetët e Nismës në Kuvendin e Kosovës, premtimi ynë është ky, nëse Nisma e unë jam i bindur do të jetë në parlament, me grupin e vetë parlamentar do t’i bashkohemi bashkimit, do të jemi bashkë me shok e shoqe në grupin parlamentar të PDK-së dhe kjo është alternativa tjetër për të cilin do të angazhohemi ne. Në këtë fazë dikush e pamundësoi bashkimin, por duke i njohur miqtë e mi andej, askush nuk mund të na ndal të bahskohemi në parlament me një grup të fuqishëm parlamentar”, ka thënë Nisma.
Ai ka thënë se do të angazhohen në këtë drejtim deri në fund.
“Shpreh gjith mirënjohjen time ekipit dhe bashkëpunëtorëve që i dinë dhe i njohin qëllimet dhe jemi rreshtuar për t’i rritur shpresën, për të ngjall shpresën në të vërtetë. Ne nuk do të kalkulojmë kush bëhet deputet, ne besojmë se ndryshimi në Kosovë është i domosdoshëm dhe ky rreshtim i yni dhe i gjithë atyre që na besojnë, na ka rënë mbi supe që t’i ndihmojmë kryeministrit të ardhshëm të Kosovës, që duhet të jetë nga opozita e unë dua të jetë nga grupi më i madh parlamentar, që do t’i bashkohemi ne, PDK'”, ka shtuar Limaj.
Ai gjithashtu ka thënë se e kanë parasysh se e kanë të vështirë të kalojnë pragun, por se shpreson që do ta mbështesin qytetarët. /Lajmi.net/