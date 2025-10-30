Fatmir Limaj konfirmon pjesëmarrjen në takimin e thirrur nga presidentja Osmani

Kreu i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka konfirmuar se do të marrë pjesë në takimin e thirrur për nesër në orën 12:00 nga presidentja Vjosa Osmani.

Pjesëmarrjen në takim e ka bërë të ditur për Lajmi.net deputetja e NISMA-s, Xhevahire Izamku, ku tha se Limaj merr pjesë në takimi në kuadër të përkushtimit për dialog dhe bashkëpunim institucional.

Përveç Limajt, pjesëmarrjen në takim e kanë konfirmuar edhe kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ai i PDK-së Memli Krasniqi si dhe ai i LDK-së, Lumir Abdixhiku./Lajmi.net/

