Fatmir Hasani i VV-së i bie pishman për kërcënimin: Me i ra Dardan Molliqajt po të dënojshin si me i ra një njeri

Pas protestës kundër shtrenjtimit të rrymës, kreu i PSD-së, Dardan Molliqaj ka pranuar edhe kërcënime. Kjo pas disa pamjeve që u publikuan, ku Molliqaj shihet duke e goditur me shuplakë policin. Fatmir Hasani nga Vetëvendosja tha se do të merret personalisht me Molliqajn nëse nuk arrestohet.