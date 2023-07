Fatma nxjerr zbuluar Kiarën: Këto rrobabanjo i kam prej 2 vitesh

Pasditen e sotme Kiara Tito ka lançuar linjën e saj të rrobabanjove, por ajo ç’ka ka tërhequr vëmendjen janë modelet e rrobabanjove që na kanë parë sytë kudo në faqet e Instagramit.

Me çmime të kripura dhe aspak surprizuese.E këtë që ndoshta e kanë menduar shumë prej jush, e ka nxjerrë hapur gazetarja Fatma Haxhialiu.

Fatma ka bërë një postim me të njëjtat rrobabanjo me një palë nga linja e Kiarës dhe shkruan;“Meqë ma keni çuar shumë këtë foto, jo nuk kam veshur rrobat e banjës të linjës së Kiarës, kam dy vite që i kam këto, nuk më kujtohet emri i brandit, por vajzat janë shqiptare e ndoshta bashkëpunojnë me Kiarën tani.