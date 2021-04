Fatjoni ‘thumbon’ Andin pas reagimit rreth deklaratës së Teas

Tea Trifoni ditë më parë rrëfeu arsyet e ndarjes nga Bearti, meqë rast edhe zbuloi se Andi kishte qenë në lidhje gjatë kohës kur ishin në “Përputhen”, shkruan lajmi.net.

E gjithë kjo situatë bëri që të reagonte edhe Andi, i cili tha se edhe ai do ta tregonte anën e tij të historisë, madje paralajmëroi deklarata të forta.

Por, Andi tha se këtë gjë do e bëjë kur të arrijë 30 mijë ndjekës në Facebook, andaj kjo e bëri Fatjonin t’i reagojë menjëherë me një postim.

“Hahahahahaahaha ne ca bote jetojm meshkuj qe lene me koncesion per follow mendo per lek cbejn. Yy barbona. Po kapa 3000000k follow ne facebook ose ne insta do tregoj si bej ***“, shkruan Fatjoni. /Lajmi.net/