Fati i mirë i Amir Rrahmanit: Para transferimit në Itali, ishte afër kalimit te Steaua e Bukureshtit

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Amir Rrahmani ka mundur të mos jetë pjesë e ekipit që i ktheu lavdinë Napolit pas 33 vjetësh, që nga koha e legjendës Maradona.

Rrahmani sa ishte pjesë e Dinamos së Zagrebit, ka qenë afër transferimit te Steaua e Bukureshtit, por në fund ai kaloi në Itali fillimisht te Hellas Verona, për t’iu bashkuar me pas Napolit, me të cilën pak ditë më parë siguroi titullin e kampionit për herë të tretë në histori.

Këtë e ka thënë trajneri i mirënjohur kosovar, Bylbyl Sokoli, e që njëherit ishte trajneri i parë i Amir Rrahmanit kur ky i fundit debutoi në Superligën e Kosovës shumë vite më parë.

Sokoli, që tani drejton Malishevën, konfirmoi për lajmi.net se ai ka qenë në kontakte me Steauan e Bukureshtit, kur përfaqësuesit e klubit kroat në fund vendosën transferimin e tij në Itali.

“Para se të transferohet në Itali nga Dinamo Zagrebi, kontakti ka qenë që Amir Rrahmani të kalonte te Steaua e Bukureshtit në Rumani. Përfaqësuesit e Dinamos vendosën në fund që ai të transferohej në Itali dhe kjo doli të ishte më e mirë. Unë isha në kontakt me Steauan por fati i mirë ka dashur që ai të shkonte në Itali” – tha Sokoli në një intervistë për lajmi.net.

Trajneri me shumë përvojë pohoi se ka kontakte here pas here me mbrojtësin Rrahmani.

“Kohë pas kohe dëgjohem me Rrahmanin dhe ajo që është interesante është se mjetet informative të Italisë kërkojnë nga unë që Rrahmani të vazhdojë kontratën me Napolin duke menduar se ndikimi im është shumë i madh. Në këtë aspekt nuk kam ndërhyrë pasi Rrahmani ka përvojë shumë të madhe dhe vendos ai vetë”, deklaroi Sokoli.

29-vjeçari nga Prishtina debutoi te Drenica në vitin 2013, ndërkohë që më pas iu bashkua Partizanit të Tiranës.

Rrahmani karrierë ka bërë edhe te RNK Split, Dinamo dhe Lokomotiva e Zagrebit, për të kaluar në vitin 2020 te Hellas Verona.

Ylli i Kombëtares kosovare ka qenë pjesë e padiskutueshme e formacionin titullar këtë edicion te Napoli dhe ishte ndër meritorët që ekipi i Spallettit arriti suksesin e madh pas 33 vjetësh./Lajmi.net/