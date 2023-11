Fati i Gani Gërmisë në dorë të publikut

Gani Gërmia është komentuar shumë ditëve të fundit për shkak të eskalimit të tij në debatin me Lumbardhin.

Ai edhe para këtij rasti ka ofenduar gjatë gjithë kohës banorët e tjerë.

Për këto sjellje jashtë rregullave të Big Brother Vip Kosova, vëllai i madh ka marrë një vendim për të.

Publiku përmes një nominimi do të vendos a do të rri brenda apo do të përfundoj rrugëtimin e tij Gani Gërmia.

Nominimi është hapur sot gjatë prajmit dhe do të mbyllet sot. /Lajmi.net/