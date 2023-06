“Fat i madh” për Albulena Haxhiu: Gëzohet që më në fund bëri foto me Dejona Mihalin Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka publikuar në Facebook një fotografi bashkë me Koordinatoren e Komiteteve në VV, Dejona Mihali. Përshkrimi i ministre ka qenë i shkurtër. “Më në fund një foto bashkë”, ka shkruar ajo sipër fotografisë. Ndryshe, Mihali njihet si një prej zyrtareve me peshë në këtë parti. Ndaj saj ka pasur edhe…