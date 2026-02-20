Fasule me suxhuk dhe spec turshi – Iftari modest i Loredanës

Artistja e njohur, Loredana Zefi, ka ngrënë sonte iftar me miqtë e saj. Ndonëse besimi fetar i Lorit është katolik, ajo ka shumë miq myslimanë që sivjet po agjerojnë. Në mesin e tyre është edhe shoqja më e ngushtë e Lorit, Fiona, e cila sonte e ftoi për iftar reperen. Tryeza e iftarit karakterizohej me…

ShowBiz

20/02/2026 19:59

Artistja e njohur, Loredana Zefi, ka ngrënë sonte iftar me miqtë e saj.

Ndonëse besimi fetar i Lorit është katolik, ajo ka shumë miq myslimanë që sivjet po agjerojnë.

Në mesin e tyre është edhe shoqja më e ngushtë e Lorit, Fiona, e cila sonte e ftoi për iftar reperen.

Tryeza e iftarit karakterizohej me ushqime tradicionale si fasulja me suxhuk dhe specat turshi.

”Iftar plot dashuri” shkroi Fiona në fotografinë e ndarë në rrjete sociale.

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Benita – Klodit: Si brenda ashtu edhe jashtë pëlqimi do të mbetet

February 20, 2026

Pas Kristit, nga BBVA sonte del Mateo?

February 20, 2026

Çfarë qëndron pas përjashtimit të Kristit nga “Big Brother VIP Albania”?...

February 20, 2026

Anulohet televotimi, Big Brother përjashton banorin

Lajme të fundit

Neymar jep lajmin e hidhur, pensionimi do të ndodh së shpejti

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga...

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të...

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë