FAST Kosova arreston një person për trafikim me narkotikë në Mitrovicë, kërkohej nga Interpooli Njësiti i Fast Kosova me kërkesë të Interpolit ka zhvilluar një aksion në Mitrovicë. Nga ky aksion është arrestuar një person për trafikim me narkotikë, shkruan lajmi.net. “Mitrovicë / 28.08.2024 – 18:00. Me kërkesë të Interpolit në bashkëpunim me njësitë e FAST Kosova është arrestuar një mashkull kosovar lidhur me veprën e lartëcekur. I dyshuari…