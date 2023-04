Faqja e “Eurovision-it” prezanton familjen Kelmendi: Një lidhje e vërtetë, të gjithë do të ngjiten në skenë Albina Kelmendi do ta prezantojë Shqipërinë këtë vitë në “Eurovision 2023”. “Duje” e ngjitë në skenë Albinën së bashku me babanë, nënën, dy motrat dhe të vëllanë, shkruan lajmi.net. Ditën e sotme, faqja e “Eurovision-t”, ka prezantuar këngëtaren shqiptare në mënyrë të veçantë. “Një çështje e vërtetë familjare nga Shqipëria këtë vit me Albinën, nënën e…