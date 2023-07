Fantastike, Van der Sar largohet nga kujdesi intensiv: Jam mirë, shpresoj që javën tjetër të shkoj në shtëpi

Përmes rrjeteve sociale ish-portieri i Manchester Unitedit ka dhënë një lajm të madh për gjendjen e tij shëndetësore, shkruan Lajmi.net

“Fillimisht dua t’i falënderojë të gjithë për mesazhet. Jam i lumtur që tashmë nuk jam në kujdesin intensiv. Megjithatë ende jam në spital. Shpresoj që javën tjetër të shkoj në shtëpi dhe të bëjë hapat tjera për rikthim”, ka shkruar legjenda e futbollit holandez.

Kujtojmë që së fundmi, Van der Sar ishte drejtor sportiv te skaudra nga Holanda, Ajax./Lajmi.net/

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023