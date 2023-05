Fantastike, Milot Rashica në formacionin e javës në Superligën e Turqisë Skuadra e Galatasarayt arriti fitore të madhe mbrëmë në javën e parafundit të Superligës së Turqisë kundër Ankaragucu me rezultatin 1 me 4. Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Milot Rashica bëri një asist fantastik në golin e parë të shënuar në këtë takim, me anë të sulmuesit argjentinas, Mauro Icardi, shkruan Lajmi.net Për shkak të…