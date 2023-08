Fantastike, Liverpooli përmbys Newcastle me 10 lojtarë Ka përfunduar ndeshja e xhiros së tretë në mes këtyre dy ekipeve. Liverpool fitoi me përmbysje 2:1 ndaj Newcastle, shkruan lajmi.net. Gordon kaloi në epërsi vendasit, duke shënuar në minutën e 25’ pas gabimit të Arnold. Tre minuta më pas ‘Reds’ mbetën me 10 lojtarë, pas përjashtimit me të kuq të Van Dijk. Pjesa e…