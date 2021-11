Fantastik Celina, shënon dy gola në fitoren e Ipswichit

Ipswich Town ka arritur të mposht Wycomben me rezultat 1-4, shkruan lajmi.net.

Protagonist kryesor në këtë takim ishte futbollisti kosovar, Bersant Celina.

Celina shënoi dy gola në këtë takim, ai fillimisht i dha epërsinë ekipit të tij në min e 27.

Ndërsa në fund me golin në min 90+4 vulosi rezultatin përfundimtarë 1-4.

🇽🇰🧙‍♂️ – 2 GOALS + MOTM! 🤩

Bersant Celina has scored 2 goals today for @IpswichTown and both of them were special!

📸 [@EdvarCelina]pic.twitter.com/PjDSCUq3Uw

— Dardanian Footy (@DardanianFooty) November 2, 2021