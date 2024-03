Fansja i afrohet për të bërë foto, “bodyguard-i” i Dua Lipës ia hedh telefonin në tokë Dua Lipa ka kaluar javën në Paris bashkë me të dashurin e saj, aktorin, Callum Turner. Teksa po dilte nga makina, në një moment një fanse iu afrua me nxitim teksa mbante telefonin duke dashur të bënte foto me të. Megjithatë përpjekjet e saj dështuan kur roja i sigurisë e shtyu fansen duke i rrëzuar…