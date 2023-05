Fansat s’po mund ta besojnë ndryshimin e Lady Gaga në dukje

Lady Gaga po ngatërrohet me Miley Cyrus në TikTok-un e saj të fundit, teksa shumë të tjerë e etiketojnë fituesen e ‘Oscar’ si “të panjohur”.

Në videon e shkurtër, e cila u vendos në melodinë e “Princess Diana” nga Ice Spice dhe Nicki Minaj, krijuesja e hitit “Just Dance” rrotullohej me një top të zi, ndërsa mbante disa produkte HausLabs.

“Kjo mund të mos jetë lady gaga?? a jam i çmendur,” komentoi një fans në rrjetet sociale, ndërsa një tjetër e krahasoi pamjen me “Miley Cyrus duke shtirur si Lady Gaga”

Një nga komentuesit vuri në dukje se ata “pothuajse nuk e njohën” yllin 37-vjeçar të “American Horror Story”, shkruan telegrafi.

Të tjerë vazhduan të krahasojnë TikTok-un e Gagas me videot e kërcimit që Britney Spears poston shpesh në Instagram.

“Mendja ime po lufton për të vendosur nëse kjo është Miley Cyrus apo Lady Gaga”, tha një person.

Këngëtarja e “Poker Face”, me flokët prej platini të së cilës të kujtonin flokët e Cyrus, së fundmi preu ato për rolin e saj në “Joker: Folie a Deux”.

Ajo mori rolin e Harley Quinn nga Margot Robbie, e cila në mënyrë të famshme portretizoi personazhin në “The Suicide Squad” dhe “Birds of Prey”.

Gaga, emri i vërtetë i së cilës është Stefani Germanotta, u pa duke filmuar një skenë në shkallët e Gjykatës së Lartë të Qarkut të New Yorkut në qendër të Manhatanit në fillim të këtij viti.

Joaquin Phoenix do të riprodhojë rolin e tij si Arthur Fleck dhe “The Joker” në vazhdimin përballë Gaga-, së bashku me Zazie Beetz, e cila do të luajë sërish personazhin e Sophie Dumond.