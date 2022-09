Fansat spekulojnë se Adele është martuar në fshehtësi me Rich Paul

Fansat po spekulojnë se Adele mund të jetë martuar fshehurazi me të dashurin e saj Rich Paul pasi kanë parë një të dhënë aludues në postimin e fundit të këngëtares në Instagram.

Këngëtarja ndau foto nga shtëpia e saj në Los Angeles të dielën (4 gusht) teksa festoi çmimin e saj të parë “Emmy” për koncertin e saj televiziv, “Adele: One Night Only”.

Në një foto të ulur në tavolinën e saj të kafesë, mund të shihej një lojë e personalizuar me etiketën “The Paul’s”, duke nxitur një mori komentesh nga fansat e emocionuar duke supozuar se ylli është martuar me partnerin e saj prej një viti.

Loja, e cila duket të jetë një grup domino ose pllakash Rummikub, kishte të shkruar qartë “The Paul’s” në anë, duke bërë që një nga 50.8 milionë ndjekësit e artistes të pyeste “a je martuar?” në komente.

Këngëtarja britanike dhe agjenti multimilioner u takuan për herë të parë në një festë disa vite më parë dhe e bënë publike lidhjen e tyre në verën e vitit 2021, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Muzikantja ishte martuar më parë me sipërmarrësin e bamirësisë Simon Konecki, babai i djalit të saj nëntë vjeçar Angelo, i cili u martua në vitin 2018 dhe u nda në të njëjtin vit.

Në një intervistë muajin e kaluar me “ELLE UK”, Adele iu përgjigj thashethemeve se ishte fejuar, duke u tallur se “mund të jetë edhe e martuar”.

“Nuk kam qenë kurrë e dashuruar kështu”, tha ajo. “Unë jam i fiksuar pas tij. Unë patjetër dua më shumë fëmijë”.

“Epo, nuk jam e martuar”, kur u pyet nëse unaza që ajo mban së fundmi është një diamant fejese.

“Unë jam thjesht e dashuruar! Unë jam e lumtur më shumë se ndonjëherë tjetër. Mund të jem edhe e martuar”, kishte thënë ajo për të sqaruar më vonë edhe mbajtjen e unazën: “Nuk jam e fejuar. Unë thjesht dua bizhuteri të nivelit të lartë”.

Në maj, Adele nisi bashkëjetesën me Rich, i cili menaxhon yllin e NBA-së, LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons, mes sportistëve të tjerë, pas një viti lidhjeje teksa ndau një foto të tyre jashtë shtëpisë së tyre të re 58 milionë dollarësh në Beverly Hills.

Ndërsa ata janë takuar vetëm që nga vera e kaluar, dyshja në fakt u takuan për herë të parë në festën e ditëlindjes së një miku disa vite më parë.

Ata shfaqën dashurinë e tyre publikisht kur morën pjesë në finalet e NBA-së si çift në korrik, dhe përsëri në festën e ditëlindjes së gruas së LeBron James në gusht.

Adele u zyrtarizua në Instagram me romancën e tyre në një postim më 19 shtator, të cilin e mbizotëroi me një ’emoji’ me zemër të kuqe.

Këngëtarja rrallë poston për Rich në mediat sociale, por përdori llogarinë e saj në Instagram për të kundërshtuar thashethemet se ajo anuloi qëndrimin e saj në Las Vegas sepse kishte probleme në marrëdhënie.

Vetëm disa javë pasi shtyu shfaqjet e saj, këngëtarja hyri në Instagram për të adresuar spekulimet mbi statusin e marrëdhënies së saj, teksa me shaka u tha fansave të saj, agjenti i saj sportiv po ‘i dërgon dashurinë’.

Adele dhe ish-i saj Simon kanë mbajtur një marrëdhënie të ngushtë, duke qenë bashkë prindër për Angelon, ndërsa Simon u pa duke u shoqëruar me Rich gjatë koncerteve të artistes në Hyde Park këtë verë.

Duke dëshmuar forcën e miqësisë së tyre, Adele ia kushtoi albumin e saj fitues të çmimit BRIT ish-partnerit dhe djalit të tyre Angelo gjatë BRITs në shkurt.

Albumi i katërt i yllit “30” detajon ndarjen e saj të dhimbshme nga Simon, duke shpjeguar më parë se kënga kryesore e albumit “Easy On Me” ishte shkruar për djalin e saj, i cili kishte pyetje për prindërit e tij pas ndarjes së tyre, se ‘pse nuk mund të jetoni ende bashkë?’./Lajmi.net/