Fansat besojnë se “La Casa de Papel 5” do të jetë sezoni i fundit i serialit

Fansat e “La Casa de Papel” besojnë se sezoni i pestë do të jetë i fundit pasi të zbulojnë një të dhënë të rëndësishme për vjedhje.

Kasti zbuloi se ata së shpejti do të ktheheshin në xhirime në një video të publikuar nga Netflix Spain në Twitter javën e kaluar, shkruan The Sun.

Tani fansat kanë parë një të dhënë që mund të lë të kuptohet se kasti do të kthehet për të vendosur për sezonin e fundit. Shikuesit kanë pritur të zbulojnë se kur do të marrë fund vjedhja e bandës dhe nëse ndonjë prej tyre do të dalë i gjallë nga Banka e Spanjës.

Vjedhja e parë në Royal Mint mbuloi vetëm dy sezone ndërsa kjo grabitje aktuale e bankës është gati të zhvillohet në tri seri. Sidoqoftë, një fans do të pranonte nëse sezoni i tretë ka tetë episode, të dy vjedhjet do të zgjasin së një sasi të ngjashme kohe.

Një përdorues i Reddit shkroi: “Në vjedhjen e dytë, ata po vjedhin Bankën e Spanjës, e cila përfshin pjesët 3 dhe 4 dhe po vazhdon akoma”. “Sezonet 3 dhe 4 të kombinuara janë gjithsej 16 episode, transmeton Telegrafi. Ngjitur me trendin e tetë episodeve secila pjesë që nga sezoni 3, mund të supozojmë se sezoni 5 do të ketë edhe tetë episode”.

Ata shtuan se kjo duhet të shpjegojë pse vjedhja duhet të përfundojë në sezonin e pestë para se të shpjegojë pse nuk duhet të jetë një tjetër më shumë.

Fansi vazhdoi: “Arsyeja e parë është se krijuesit e serialit që fillimisht kishin planifikuar që të përfundonin shfaqjen me sezonin 2 (vjedhja e parë), dhe vetëm bënë vjedhjen e dytë sepse Netflix në mënyrë specifike u kërkoi atyre”.

“Arsyeja e dytë është se grabitësit janë tashmë të pasur, dhe do të jetë e vështirë për krijuesit të gjejnë një arsye tjetër që ata të bëjnë një vjedhje”.

“Arsyeja e fundit është se shumë nga personazhet thelbësorë të shfaqjes kanë vdekur tashmë, do të jetë e vështirë për krijuesit të dalin me karaktere të reja dhe të rëndësishme”.