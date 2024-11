Familjari tregon se si i moshuari i theri dy vajzat e mitura para derës së tij-Ishin mysafire nga Podujeva Katër persona mbetën të lënduar si shkak i një therje me thikë që ndodhi mbrëmë në Ferizaj. Një burrë rreth 59 vjeçar raportohet të ketë therur me thikë katër persona, në mesin e të cilëve ishin edhe dy të mitura. Në lidhje me këtë është deklaruar familjari i vajzave të mitura që e pësuan në…