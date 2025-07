Familjarët e Zana Gjevukajt të pakënaqur me dënimin ndaj policit, paralajmërojnë ankesë Avokati i familjes Gjevukaj, Milot Neziri, ka deklaruar se të afërmit e Zanës janë të zhgënjyer me vendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, e cila dënoi me 4 vjet burgim policin Argjend Kastrati, të akuzuar për aksidentin me fatalitet. Neziri tha se ua ka komunikuar vendimin familjarëve dhe se ata nuk janë të kënaqur me…