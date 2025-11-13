Familja Thaçi në mbështetje të kandidaturës së Bedri Hamzës për kryetar të PDK-së

Lider me vizion e përvojë, e ka vlerësuar Endrit Thaçi, i biri ish-President, Hashim Thaçi, Bedri Hamzën pas kandidaturës së lajmëruar për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike të Kosovës.

Hamza sot e bëri publik synimin e tij për të kandiduar si Kryetar i PDK-së, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit.

“Urime, zoti Bedri Hamza, për kandidaturën për kryetar të PDK-së. Një lider me përvojë, vizion dhe integritet, vlera që i duhen partisë dhe Kosovës”, ka shkruar Endrit Thaçi në një postim në Instagram.

