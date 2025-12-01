Familja njofton mbajtjen e të pames për Shpat Kasapin
Familja e këngëtarit të njohur nga Tetova, Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta më 26 nëntor, ka njoftuar se e pamja për të do të mbahet përgjatë tre ditëve në Çair. Në njoftimin e familjes, përmes rrjeteve sociale të tij, thuhet se e pamja do t’I hap dyert nga data 1 deri më…
ShowBiz
Familja e këngëtarit të njohur nga Tetova, Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta më 26 nëntor, ka njoftuar se e pamja për të do të mbahet përgjatë tre ditëve në Çair.
Në njoftimin e familjes, përmes rrjeteve sociale të tij, thuhet se e pamja do t’I hap dyert nga data 1 deri më 3 dhjetor 2025, prej orës 10:00 deri në 19:00.
“Të nderuar miq, familjar dhe dashamirë të muzikës dhe krijimtarisë së Shpatit. Ju njoftojmë se e pamja për Shpatin do të mbahet nga sot me datë 1–2–3 Dhjetor 2025, në Restorant Dea në Çair nga ora 10:00 deri në 19:00. Të qoftë dheu i lehtë Shpati jonë, nuk të themi lamtumirë asnjëherë, por faleminderit për atë që ishe. Me respekt, Familja Kasapi”, thuhet në njoftim