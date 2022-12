Familja e Peles kalojnë Krishtlindjet në spital

Fëmijët e futbollistit legjendar brazilian Pele kanë shkuar në spitalin ku ndodhet babai i tyre për të kaluar së bashku Krishtlindjet, njoftuan ata në rrjetet sociale.

Pele (82), i cili vuante nga kanceri i zorrës së trashë që nga shtatori 2021, u transferua në një spital në Sao Paulo në fund të nëntorit.

Mjekët e tij njoftuan të mërkurën se sëmundja po përparon dhe se Pele ka probleme me veshkat dhe zemrën. Djali i tij Edinho ka postuar një foto në Instagram ku shihet duke mbajtur dorën e babait me mesazhin “Babi, forca ime është me ty”.

Edinho, drejtori teknik i klubit të futbollit Londrina, në shtetin jugor të Brazilit, Parana, iu bashkua sot motrave të tij Flavia dhe Kelly, të cilat kanë qenë shpesh me babanë e tyre në spital ditët e fundit.

Kelly ka postuar një foto në Instagram ku shihet duke përqafuar të atin në shtratin e spitalit.

Edson Arantes do Nascimento, i njohur më mirë si Pele, i cili në moshën 17-vjeçare luajti për kombëtaren braziliane në Kupën e Botës 1958, fitoi tre tituj kampionë botërorë – në 1958, 1962 dhe 1970./Lajmi.net/