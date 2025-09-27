Familja e ish-policit Arbnor Spahiu kërkon lirimin e tij – më 30 shtator mbahet protestë paqësore në Prishtinë
Familja e ish-policit Arbnor Spahiut që mbahet padrejtësisht në Serbi, ka bërë thirrje për protestë paqësore më 30 shtator në Sheshin “Skënderbeu” në ora 12:00. Sipas familjes, arrestimi i Spahiut dhe ndërsa gjendet në paraburgim në Serbi, është akt i koordinuar politik dhe i motivuar padrejtësisht, raporton lajmi.net Ata kërkojnë lirimin e menjëhershëm dhe mbështetjen e…
Lajme
Familja e ish-policit Arbnor Spahiut që mbahet padrejtësisht në Serbi, ka bërë thirrje për protestë paqësore më 30 shtator në Sheshin “Skënderbeu” në ora 12:00.
Sipas familjes, arrestimi i Spahiut dhe ndërsa gjendet në paraburgim në Serbi, është akt i koordinuar politik dhe i motivuar padrejtësisht, raporton lajmi.net
Ata kërkojnë lirimin e menjëhershëm dhe mbështetjen e qytetarëve për të bërë zërin e tyre të dëgjohet.
Arbnor Spahiu u arrestua më 7 qershor 2025 nga autoritetet serbe në pikën kufitare Horgosh, ndërsa po udhëtonte me autobus, së bashku me familjen, drejt Kosovës.
Ai po përballet me akuza për “vrasje të rëndë” në lidhje me ngjarjet e Banjsjës në shtator 2023, ku një grup i armatosur kishte sulmuar policinë e Kosovës dhe ku rreshteri Afrim Bunjaku humbi jetën./Lajmi.net/