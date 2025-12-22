Familja apo zgjedhjet, çka i shtyri mërgimtarët të vijnë në Kosovë?
Për dallim nga ditët e kaluara, kur pritjet në pikat kufitare shkuan deri në 10 orë, këtë të hënë situata ishte më e qetë. Në pikën kufitare e cila vazhdimisht është më e frekuentuar nga mërgimtarët që vijnë në Kosovë, atë të Merdares pritjet ishin deri në 15 minuta. Sipas zyrtarëve policor në këtë pikë,…
Për dallim nga ditët e kaluara, kur pritjet në pikat kufitare shkuan deri në 10 orë, këtë të hënë situata ishte më e qetë.
Në pikën kufitare e cila vazhdimisht është më e frekuentuar nga mërgimtarët që vijnë në Kosovë, atë të Merdares pritjet ishin deri në 15 minuta.
Sipas zyrtarëve policor në këtë pikë, fluksi më i madh ishte gjatë së premtes e të shtunën. Ata që erdhën në Kosovë, thanë se nuk kanë pritur gjatë as në pika kufitare të tjera.
“Mirë kemi kaluar shumë mire pa probleme pritje s’ka pas kërku, jashtëzakonisht mirë..Vendlindja thotë shumë neve edhe për atë arsye çdo herë vijmë, jo vetëm për festa por edhe tjera herë..”, ka thënë Besim Bahtiri, qytetar.
“Rruga, udhëtimi u kanë shumë mirë, nuk kemi pas pengesa asgjë as kolona, perfekt.. I kam pas do familjar që kanë prit shumë por tash puna është tyre, do janë nis më herët menxi kanë prit, për fat s’ka pas..”, ka thënë një qytetar, Kristjan Raja.
Ndërkohë që disa nga ata patën ankesa për mungesë të energjisë elektrike.
“Tash bisedova me vllaun për me nxe shpin nuk kemi rrymë, prej dje.. Nuk ka prej Prizreni një fshat afër kufirit me Shqipërinë, gjithmonë ka edhe verës ka por është më pak se njerëzit harxhojnë më pak rrymë, dimrit është katastrofë..”, ka thënë Hashim Vejza, qytetar.
Meqë javën tjetër në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare, për disa nga mërgimtarët kjo ishte arsyeja e ardhjes në Kosovë.
“Rrugës kemi kaluar mirë kemi ardhur prej Gjermanisë, jo s’ka pasur kolonë është krejt hapur… Po do të votojmë për atë kemi ardhur”, ka thënë Lavdim Gashi.
Sipas qendrës për menaxhimin kufitar gjatë së hënës, më së shumti pritje deri në 1 orë ka pasur tek pika kufitare Dheu i Bardhë./dukagjini