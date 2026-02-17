“Faleminderit që jeni gjithnjë pranë Kosovës dhe qytetarëve tanë” – Osmani e Begaj bashkë në 18 vjetorin e Pavarësisë

Në Kosovë, në nder të 18 vjetorit të Pavarësisë, ka qëndruar i pari i shtetit të Shqipërisë, Bajram Begaj. Atë e ka takuar edhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila e ka falënderuar për praninë e tij në Kosovë në një ditë të rëndësishme, si Pavarësia. “18-vjetori i Pavarësisë së Kosovës na bëri bashkë…

Lajme

17/02/2026 17:52

Në Kosovë, në nder të 18 vjetorit të Pavarësisë, ka qëndruar i pari i shtetit të Shqipërisë, Bajram Begaj.

Atë e ka takuar edhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani e cila e ka falënderuar për praninë e tij në Kosovë në një ditë të rëndësishme, si Pavarësia.

“18-vjetori i Pavarësisë së Kosovës na bëri bashkë me Presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, në një atmosferë festive. Faleminderit që jeni gjithnjë pranë Kosovës dhe qytetarëve tanë, Zoti President!”, ka shkruar Osmani në Facebook. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

