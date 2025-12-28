“Faleminderit Kosovë” – Donika Gërvalla reagon pas publikimit të Exit Polleve
Gjatë tërë ditës sot, që nga ora 07:00 në mëngjes deri në ora 19:00, qytetarët e Kosovës kanë shfrytëzuar të drejtën e votës.
Pas mbylljes së vendvotimeve, tri EXIT-polle e kanë vendosur VV-në si fituese.
Menjëherë pas këtyre rezultateve ka reaguar e para e GUXO-s, Donika Gërvalla.
“Faleminderit Kosovë”, ka shkruar shkurtimisht Gërvalla në Facebook. /Lajmi.net/
