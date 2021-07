Fakte befasuese rreth rrezitjes nëpër solariume, a e rekomandojnë mjekët?

A është rrezitja në solarium më e sigurt se rrezitja nga dielli? A do ta ndihmojë solariumi trupin tuaj të marrë të gjithë vitaminën D që i nevojitet?

Gjetjet nga vitet e studimeve shkencore u janë përgjigjur këtyre dhe pyetjeve të tjera në lidhje me rrezitjen në ambientet e mbyllura.

Këtu janë disa fakte të mbështetura në studime të cilat mund të iu befasojnë!

Shtretërit për rrezitje nuk janë më të sigurtë se dielli. Sipas shkencëtarëve, vetëm një seancë për rrezitje mund të rrisë rrezikun e zhvillimit të kancerit të lëkurës, (melanoma me 20%, karcinoma e qelizave skuamoze me 67% dhe karcinoma e qelizave bazale me 29%).

Provat se rrezitja përmes solariumit rrit në mënyrë dramatike rrezikun e prekjes nga kanceri i lëkurës janë aq të forta, saqë Administrata e Barnave dhe Ushqimit (FDA) e SHBA-së kërkon etiketa paralajmëruese në të gjitha pajisjet për rrezitje të brendshme.

Rrezitja përmes solariumit e bën lëkurën tuaj të plaket më shpejt. Rrudhat, njollat ​​e moshës dhe humbja e qëndrueshmërisë së lëkurës kanë tendencë të shfaqen vite më parë tek njerëzit që nxihen, shkruan Akademia Amerikane e Shoqatës së Dermatologjisë, përcjell klankosova.tv.

Përveç kësaj, solariumi mund të shkaktojë një dëmtim tjetër serioz. Në dhomat e urgjencës në të gjithë Shtetet e Bashkuara, njerëzit trajtohen për djegie, humbje të vetëdijes dhe dëmtime të syve të shkaktuara nga rrezitje shtëpie.

Marrja e një nxirje bazë nuk mund të parandalojë djegien nga dielli. Shumë njerëz besojnë se përdorimi i një shtrati rrezitje për të marrë një nxirje bazë do të parandalojë djegien nga dielli. Mit absolut. Nëse keni një nxirje bazë, përsëri mund të digjeni.

Lënia (ose mos fillimi i asnjëherë) i rrezitjes në ambiente të mbyllura mund t’ju ndihmojë të jetoni më gjatë. Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve vlerësojnë se nëse askush më i ri se 18 vjeç nuk ka përdorur kurrë një shtrat për rrezitje, ata mund të parandalojnë rreth 6,735 vdekje për shkak të melanomas.

Asnjëherë nuk është vonë për të filluar mbrojtjen e lëkurës tuaj nga dielli dhe nga solariumi. Sapo ta bëni, trupi juaj fillon të riparojë disa nga dëmet e shkaktuara nga rrezet UV.