Fajon sot në Kosovë, pritet nga Osmani dhe Konjufca Zëvendëskryeministrja dhe ministrja për Punë të Jashtme të Sllovenisë, Tanja Fajon, do të qëndrojë sot për vizitë në Kosovë. Ajo fillimisht do të pritet në takim nga presidentja Vjosa Osmani, e më pas nga kryeparlamentari Konjufca. Takimi Osmani – Fajon është paralajmëruar të ndodhë në ora 11:00, ndërsa ai me Konjufcën nga ora 13:40.