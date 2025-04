Fajon: Po monitorojmë me kujdes situatën në Kosovë pas zgjedhjeve Ministrja e Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon, ka thënë sot në Bruksel se në takimin e ministrave të jashtëm të anëtarëve të Aleancës do të diskutojnë me aleatët për situatën në Ballkanin Perëndimor. Ajo tha se Lubjana po i përcjell nga afër ngjarjet në rajon. “Do të fokusohem edhe në Ballkanin Perëndimor që është fqinji…