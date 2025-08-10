Fajde, shantazh, mashtrim, detyrim e pjesëmarrje në grup kriminal – Këto janë veprat penale me të cilat ngarkohet i dyshuari për vrasje në Gjilan
Sot Gjilani është tronditur nga një vrasje e trefishtë që ka ndodhur në një prej kafiterive të qytetit. I dyshuari për vrasjet është Mefail Shkodra, i cili është shpallur në kërkim nga Policia e Kosovës bashkë me Edonis Shkodra dhe Engjull Shkodra. Prokurori i këtij rasti në një konferencë për media ka bërë të ditur…
Sot Gjilani është tronditur nga një vrasje e trefishtë që ka ndodhur në një prej kafiterive të qytetit.
I dyshuari për vrasjet është Mefail Shkodra, i cili është shpallur në kërkim nga Policia e Kosovës bashkë me Edonis Shkodra dhe Engjull Shkodra.
Prokurori i këtij rasti në një konferencë për media ka bërë të ditur se për kapjen e tyre tashmë kanë bërë kërkesa edhe për bashkëpunim ndërkombëtar dhe se kanë njoftuar të gjitha pikat kufitare.
Përveç tjerash, Prokurori i këtij rasti në konferencë për media ka treguar se Mefail Shkodra ka një precedent penal prej më shumë se 30 veprave, përfshirë sulm, prishje e rendit, fajde, mashtrim, kërcënim, shantazh e detyrim.
“Personi i dyshuar që ka kryer veprën penale ka precedent penal. Ka raste për sulm, prishje e rendit, fajde, mashtrim, kërcënim, shantazh, detyrim. Pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal”, ka treguar Prokurori i rastit.