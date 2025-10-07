Fahri Fazliu i ri, nipi i dy heronjve të kombit, Fahri dhe Bahri Fazliu, së bashku me kryetarin e Rahovecit, Smajl Latifi
“Në Rahovec pata kënaqësinë të takohem për një kafe me kryetarin e Komunës, z. Smajl Latifi, shok, bashkëveprimtar dhe bashkëluftëtar i axhës tim, heroit të kombit, Bahri Fazliu”, ka shkruar në “Facebook” Fahri Fazliu i ri.
Ai ka thënë se Smajl Latifi është veprimtar i dalluar i çështjes kombëtare në radhët e LKÇK-së dhe komandant i UÇK-së.
“Vlerësim, respekt dhe mirënjohje për kontributin e tij të çmuar dhe për rrugën e përbashkët në shërbim të atdheut!”, ka shkruar ai.