Fadil Fazliu ende po mbahet nga EULEX-i, nuk dihet kur do të transferohet në Hagë Ish-luftëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Fadil Fazliu me urdhër të Gjykatës Speciale, u arrestua gjatë mëngjesit të së enjtes në shtëpinë e tij. Fazliu ende po mbahet në zyrat e EULEX-it, ndërsa ende nuk dihet se kur do të transferohet për në Hagë. Këtë e ka konfirmuar djali i tij, Fahri Fazliu. Tutje, Fahriu…