Facebook largon opsionin Like nga faqet

Lajmin e ka bërë të ditur së fundmi vetë kompania e mediave sociale. “Faqet e Facebook do të tregojnë vetëm opsionin e ndjekjes (Follow) dhe do të kenë një News Feed të dedikuar ku përdoruesit mund të bashkohen në biseda, të bashkëveprojnë me kolegët dhe të angazhohen me fansat”, tha kompania në një postim, transmeton Lajmi.net.

“Ne po heqim pëlqimet dhe po përqendrohemi tek ndjekësit për të thjeshtuar mënyrën se si njerëzit lidhen me faqet e tyre të preferuara“, tha Facebook për ndryshimin e bërë. /Lajmi.net