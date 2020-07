Facebook ka zbuluar informacione të reja rreth botave që përdor për të simuluar sjelljen e keqe njerëzore

Çdo bot ka një personalitet të ndryshëm, kështu që Facebook mund të përgatitet për sjellje nga përdoruesit me qëllim të keq.

Ushtria e botave, e quajtur Web-Enabled Simulation (WES), përdor inteligjencën artificiale për të imituar sjelljen e përdoruesve të Facebook, të tilla si pëlqimet e postimeve dhe dërgimi i kërkesave të miqve, transmeton lajmi.net.

Secili prej këtyre botëve është i stërvitur në një lloj personaliteti tjetër. Disa mund të kërkojnë viktima, ndërsa të tjerët mund të jenë më të ndjeshëm ndaj përhershëm.

Tani, botat mund të kandidojnë në një version paralel të Facebook, me studiuesit e kompanisë duke i studiuar ato në mënyrë që të luftojnë abuzimin në platformat e tyre.

Ekipi i Facebook kishte krijuar situata kur botat simulojnë ndërveprime me bota të tjera, të cilat shpërblehen për blerjen e më shumë botave për të mashtruar.

Simulimi quhet WW (“Dub Dub”) sepse është një rekreacion më i vogël i World Wide Web.

Kodi i WW bazohet në bazën e kodit real të Facebook, por nuk duket si faqja e internetit që ne njohim, shkruan Independent. Ndërveprimet e botave, dhe rezultatet e tyre, regjistrohen në mënyrë numerike sesa vizualisht përmes një GUI (Ndërfaqja Grafike e Përdoruesit).

Botat nuk mund të bashkëveprojnë me asgjë tjetër përveç botave, përdoruesit nuk do të takojnë botat në platformën kryesore të Facebook, por Facebook po përpiqet ta bëjë sjelljen e tyre sa më autentike që të përputhet me sjelljen në jetën reale nga përdoruesit e njeriut.

Përfitimi kryesor i kësaj pune është dyfish: e para ka të bëjë me shkallën e saj, pasi Facebook mund të ekzekutojë mijëra simulime pa prekur përdoruesit.

E dyta ka të bëjë me arkitekturën e Facebook, me botët që zbulojnë dobësi të reja. Ndërsa tani ata janë duke u trajnuar në sjelljen që Facebook ka parë më parë, ata mund të aftësohen që të bëjnë gjëra që kompania nuk ka parë më parë. /Lajmi.net/