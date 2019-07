Facebook dhe Instagram kufizojnë reklamat me përmbajtje të alkoolit dhe të duhanit

Facebook do të prezentoj një politikë të re të mërkurën për t’i kufizuar shitjet dhe dhe përmbajtjet që janë të lidhura me alkool dhe produkteve të duhanit, tregon një zëdhënëse e Facebook.

Kjo politikë e re do të i ndalon të gjitha shitjet private, ndërrimet, transferet me produkte të alkoolit dhe të duhanit, në Facebook dhe Instagram, raporton “CNN.” Çdo kompani që postojnë përmbajtje të lidhura me shitje dhe transfere të këtyre produkteve do të duhet të i ndalojnë ato përmbajtje.

Kjo politikë do të hyj në fuqi të Mërkurën e ardhshme dhe do të zbatohet gjithashtu për çdo grup në Facebook të cilët janë krijuar për të shitur alkool dhe duhan, tha njëra nga zëdhënëset e këtij rrjeti. Ajo tha se ne jemi duke punuar që t’i lajmërojmë administratorët e grupeve për ndryshimet që jemi duke i bërë.

Përdoruesit e Instagram dhe Facebook, konkretisht ata nën moshën 18 vjeçare ende janë të lirë të postojnë çdo përmbajtje lidhur me këto produkte. /Lajmi.net/