Fabrizio Romano: Kovacic arrin marrëveshje me Cityn

Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se mesfushori i Kombëtares së Kroacisë ka arritur marrëveshje personale me Manchester Cityn, shkruan Lajmi.net

Pas finales së UEFA Champions League, kampioni i Premier League pritet të filloj negociatat me klubin e Chelseat.

29-vjeçari ka kontratë me Blutë e Londrës deri në vitin 2024, por dëshiron një aventurë të re dhe City është objektivi i tij.

Gjatë këtij sezoni, Kovacic zhvilloi 27 ndeshje në Premier League, shënoi një gol dhe bëri dy asiste.

Vlera e tij momentale sipas sajtit “Transfermarkt” shkon deri në 40 milionë euro./Lajmi.net/

EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week 🚨🔵🇭🇷 #MCFC

Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.

Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023