Fabregas arrin marrëveshje për transferimin tek Como Cesc Fabregas do të jetë lojtari më i ri i Comos. Fabregas është lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Monacon. Tash e sa kohë spanjolli ishte duke shqyrtuar mundësitë për të ardhmen, por duket tashmë ka vendosur. Sipas Fabrizio Romanos, Fabregas ka arritur marrëveshje të plotë verbale me Como, transmeton lajmi.net. Ai pritet…