Fabio Maresca do të referojë finalen e Superkupës së Italisë mes Interit dhe Milanit Fabio Maresca do të drejtojë ekipin gjyqtar në finalen e Superkupës së Italisë mes rivalëve Milan dhe Inter. Arbitri 41-vjeçar i lindur në Napoli nuk ka mbikëqyrur kurrë një finale të madhe kupe më parë, por është një zyrtar me përvojë në Serie A. Sezonin e kaluar, Maresca drejtoi 16 ndeshje të ligës, duke dhënë…